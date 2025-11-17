Anunț CTP - În atenția pensionarilor și a persoanelor vârstnice din zona metropolitană





ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE cu domiciliul în comunele APAHIDA, BACIU, FLOREŞTI și FELEACU, A BENEFICIARILOR LEGILOR L118/1990, L189/2000 şi OUG 214/1999 și a PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI



Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunţă că ȋncepând cu data de 17.11.2025 se vor elibera abonamentele gratuite pe anul 2026 pentru transportul public ȋn comun pentru:



- Persoanele vârstnice și pensionarii cu domiciliul ȋn comunele APAHIDA, BACIU, FLOREŞTI și FELEACU.

- Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instalată la 6 martie 1945 precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, conform Legii 118/1990, Legii 189/2000 şi OUG 214/1999.

- Persoanele cu dizabilităţi - handicap grav și accentuat, precum și ȋnsoţitorii și asistenţii personali ai acestora, conform Legii nr. 448/2006, HCL Cluj-Napoca nr. 121/2010 şi HCL Cluj-Napoca nr.183/2013.



Încărcarea abonamentelor pe cardurile de călătorie se face la unul dintre centrele de ticketing ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. la solicitarea persoanelor, în baza următoarelor documente:



Pensionari Comuna APAHIDA - abonament gratuit

a) act de identitate - domiciliul ȋn comuna Apahida - original;

b) adeverinţa sau chitanţa eliberată de Primăria Comunei Apahida pentru abonament pensionari; c) cardul de transport emis anterior (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport);



Pensionari Comuna BACIU - abonament gratuit

a) act de identitate - domiciliul ȋn comuna Baciu - original;

b) adeverinţa eliberată de Primăria Comunei Baciu pentru eliberare abonament pensionari;

c) cardul de transport emis anterior (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport);



Pensionari Comuna FLOREȘTI - abonament gratuit

a) act de identitate - domiciliul ȋn comuna Floreşti original;

b) Decizia de pensionare/ultimul cupon de pensie - original;

c) cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport);



Pensionari Comuna FELEACU - abonament lunar cu reducere

a) act de identitate - domiciliul în comuna Feleacu original;

b) cupon de pensie;

c) cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport);



Persoanele beneficiare ale L 118/1990, L 189/2000 şi OUG 214/1999– strămutaţi, deportaţi, deţinuţi politici

a) Buletin/carte de identitate – în original (domiciliul pe raza judeţului Cluj) şi o copie;

b) Decizia sau Hotărârea de la Casa Judeţeana de Pensii Cluj - copie (se reţine);

c) Două copii după ultimul cupon de pensie - (se reţin);

d) cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport)



Persoanele cu dizabilităţi sunt invitate să se prezinte la Centrul de vânzare OPERA - P-ta Ştefan cel Mare nr. 17-18, cu buletin/carte de identitate în original şi cu cardul de transport, pentru încărcarea abonamentelor gratuite, pe baza listelor puse la dispoziţie de Direcţia de Asistenţă Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Persoanele cu dizabilităţi trebuie să facă o cerere în prealabil, la Direcţia de Asistenţă Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, pentru a fi trecute pe listele cu beneficiari.



- Primul card (pentru cei care nu au avut nici un card de transport) se va emite pe loc, gratuit, pe baza cererii de emitere card, pusă la dispoziţie la centrul de vânzare.

- Înlocuirea unui cârd pierdut se face pe loc, contra-cost.



Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.