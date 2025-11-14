Șofer de 22 de ani cu permisul suspendat și amendă de peste 4.000 de lei pentru că a fugit de Poliție și a condus pe contrasens pe o stradă din Cluj-Napoca

Amendă consistentă pentru un șofer teribilist de 22 de ani, care a fugit de poliție și a circulat pe contrasens pe o stradă din Cluj-Napoca. Conducătorul auto a rămas pieton pentru o perioadă de șapte luni.

Un șofer teribilist din Aiton a fost sancționat drastic pentru că nu a oprit la semnalul polițiștilor clujeni.

Mai mult, conducătorul auto a condus pe contrasens și a pus în perico siguranța participanților la trafic.

Incidentul s-a produs pe strada Eugen Ionescu din Cluj-Napoca, în noaptea de joi spre vineri.

„Conducătorul auto nu a respectat semnalul polițiștilor, continuându-și deplasarea, fiind ulterior identificat de echipajul de poliție. Acesta a fost identificat ca fiind un tânăr de 22 de ani, din comuna Aiton”, informează Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Cluj.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că tânărul a condus autoturismul pe sensul opus de mers în repetate rânduri, punând în pericol siguranța traficului rutier.

„Pentru abaterile constatate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 4.455 de lei, iar ca măsură complementară, a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 210 zile”, transmite IPJ Cluj.

Poliția rutieră reamintește conducătorilor auto importanța respectării semnalelor polițiștilor și a regulilor de circulație, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea siguranței tuturor participanților la trafic.

