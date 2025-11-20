Vreme frumoasă cu temperaturi în creștere și maxime de 13 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se încălzește ușor, ploile vor persista în unele regiuni ale țării, iar maximele termice vor ajunge la 13 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 20 noiembrie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 20 noiembrie, vremea se va încãlzi faţã de ziua anterioarã, astfel că temperaturile se vor situa peste cele specifice datei din calendar în vestul, centrul şi sud-estul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 - 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 şi 11 grade.

Cerul va fi preponderent noros, cu posibile precipitații, pe arii restrânse îndeosebi în regiunile sudice şi nord-vestice, În zona montanã înaltã vor fi posibile precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificãri zonale.

În Cluj, vremea va fi în general plăcută, chiar dacă dimineața se va menține răcoroasă. Cerul va fi preponderent senin, cu șanse minime de precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușorare intensificări în zona montană a județului.

Maxima termică va ajunge la 13 grade Celsius, iar minima termică va indica 5 grade Celsius.

Vineri, temperaturile vor urca până la 15 grade, însă vor reveni ploile. În weekend vremea se va răci semnificativ, astfel că temperaturile maxime nu vor depăși 7 – 5 grade Celsius.

