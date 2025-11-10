Polițist local din Cluj, acuzat de jignire și comportament abuziv!

O femeie a avut parte de o experiență neplăcută cu un agent de la Poliția Locală din Cluj.

Un polițist din Cluj a fost acuzat de comportament abuziv| Foto: pixabay.com

Întâmplarea s-a petrecut vineri, 7 noiembrie, și a fost relatată pe site-ul Primăriei Cluj, iar persoana în cauză reclamă comportamentul abuziv al agentului și solicită sancționarea acestuia.

Concret, aceasta spune că a fost victima unei abuz în momentul în care a vrut să pătrundă în curtea Colegiului Național „Gheorghe Șincai”.

„Bună ziua! Aș dori să sesizez comportamentul abuziv al unui agent al Poliției Locale. În data de 07.11.2025 am fost amendată în timp ce incercam să deschid poarta Colegiului Național Gheorghe Șincai de către agentul constatator Constantin Cristian pe motiv că am stationat în zona indicatorului Oprire Interzisă.

Deși i-am explicat domnului că doresc să intru în curtea liceului, acesta a coborât din mașină și mi-a solicitat actele în vederea întocmirii procesului verbal. Menționez că mașina este înmatriculată în alt județ și, cel mai probabil, comportamentul inițial al agentului a fost influențat de acest lucru.

Ulterior, am reușit să parchez mașina în curtea școlii, dar în momentul în care agentul mi-a înmânat procesul verbal, a ridicat tonul și mi-a adresat afirmații jignitoare, în prezența colegilor și copiilor prezenți în curtea școlii, spunând că trebuie să îmi dau demisia și că nu am ce să îi învăț pe copii.

Consider că afirmațiile agentului Constantin Cristian au depășit atribuțiile legale ale unui agent al Poliției Locale, care nu are competența de a se pronunța asupra calității profesionale, morale sau etice a unei persoane, cu atât mai puțin asupra aptitudinii mele de a-mi exercita profesia.

Drept urmare, solicit verificarea de urgență a faptelor sesizate si luarea măsurilor disciplinare, administrative și/sau legale necesare față de agentul constatator”, a fost mesajul postat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: