Deputatul PSD Cluj Răzvan Ciortea, trimis în judecată de DNA! A mințit pentru a nu fi amendat

Deputatul PSD Cluj Răzvan Ciortea a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru instigare la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și fals în declarații în perioada în care era subprefect.

Deputatul PSD Cluj Răzvan Ciortea a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru infracțiuni comise pe vremea când era subprefect|Foto: Ciortea Răzvan - Facebook

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Ciortea Răzvan Iulian, la data faptelor subprefect în cadrul Prefecturii județului Cluj, în prezent deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

participație improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și

fals în declarații.

Subprefectul vitezoman care a încercat să dea vina pe altcineva

„În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

La data de 8 august 2023, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada 1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat în trafic un autoturism marca Mercedes, înregistrat pe numele unei societăți comerciale, în timp ce se deplasa pe autostrada A10 cu viteza de 164 km/h, pe o porțiune cu o limită de 100 km/h, depășind viteza legală cu 64 km/h, abatere filmată și constatată de radar.

Ulterior, la data de 25 septembrie 2023, într-o adresă transmisă către structura de poliție menționată, inculpatul Ciortea Răzvan Iulian ar fi menționat că la volanul autoturismului care a comis abaterea se afla o altă persoană, împrejurare atestată în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de polițiști, deși în realitate autoturismul fusese condus de către inculpat. Astfel, acesta ar fi obținut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliție, a măsurilor legale față de inculpat (autor al contravenției)”, arată procurorii anticorupție.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat a inculpatului.

„Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, arată DNA.

