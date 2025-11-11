Vremea se îmbunătățește la Cluj. Care este prognoza meteo pentru astăzi, 11 noiembrie?

Marți, 11 noiembrie, clujenii vor avea parte de o zi fără precipitații.

Prognoza meteo la Cluj | Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro

După un început ploios de săptămână, vremea se îmbunătățește marți la Cluj.

Maxima zilei va fi de 11 grade Celsius, aproape de ora 14:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 09:00 și 21:00, când sunt estimate 5 grade Celsius.

