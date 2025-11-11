  • Flux RSS
Actualitate

Vremea se îmbunătățește la Cluj. Care este prognoza meteo pentru astăzi, 11 noiembrie?

Marți, 11 noiembrie, clujenii vor avea parte de o zi fără precipitații.

Prognoza meteo la Cluj | Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro Prognoza meteo la Cluj | Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro

 

 


 

După un început ploios de săptămână, vremea se îmbunătățește marți la Cluj.


 

Maxima zilei va fi de 11 grade Celsius, aproape de ora 14:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 09:00 și 21:00, când sunt estimate 5 grade Celsius.


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Vreme instabilă cu ploi și maxime de 15 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Început de săptămână cu precipitații la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 10 noiembrie?

Vreme plăcută și temperaturi care amintesc de luna septembrie. Cum va fi vremea la Cluj

Ultimele Stiri
abonare newsletter