Început de săptămână cu precipitații la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 10 noiembrie?

Locuitorii municipiului Cluj-Napoca vor avea parte de zile ploioase în acest început de săptămână.

Prognoza meteo pentru astăzi, 10 noiembrie | Foto: monitorulcj.ro

Revin ploile la Cluj, însă de scurtă durată. Pe parcursul zilei de luni s-au anunțat precipitații, însă vremea ar urma să se îmbunătățească marți.

Minima zilei va fi înregistrată la ora 09:00, când vor fi 8 grade Celsius, în timp ce maxima va fi de 11 grade Celsius, în jurul amiezii, la ora 14:00.

