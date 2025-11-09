Vreme instabilă cu ploi și maxime de 15 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține instabilă la final de săptămână, cu ploi slabe și maxime de 15 grade Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminica, 9 noiembrie|Foto: monitorulcj.ro

Temperaturile se vor situa peste cele normale pentru data din calendar în cea mai mare parte a țării,

Pe parcursul zilei, cerul va marcat de înnorări persistente în nord-vestul și sud-estul teritoriului, în timp ce în rest cerul va fi preponderent variabil, se vor semnala ploi slabe sau burniță în zona Maramureșului și local în Crișana. Pe parcursul nopții, ploile se vor extinde și în celelalte regiuni. La munte, la altitudini mari, trecător pot fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zonele montane înalte.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 - 20 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 - 12 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general plăcută, astfel că maximele termice vor ajunge la 15 grade Celsius, iar minima termică va fi de 5 grade Celsius, însă cerul va fi variabil spre noros, fiind posibile precipitații.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană a județului.

De la începutul săptămânii viitoare, temperaturile scad semnificativ, astfel că maximele termice nu vor depăși 9 – 11 grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: