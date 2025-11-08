Clujeanul întemnițat 8 ani în China „luptă” în Parlamentul European pentru cazul Alinei Apostol, încă întemnițată într-o închisoare comuhnistă

Clujeanul închis timp de 8 ani în China, Marius Balo, a participat la Summitul Alianței Inter-Parlementare cu privire la China (IPAC) unde a insistat pentru implicarea legislatorilor în cazul Alinei Apostol, românca încă întemnițată în China.

Clujeanul închis timp de 8 ani în China, Marius Balo, militează în continuare pentru salvarea Alinei Apostol dintr-o închisoare comunistă | Foto: Facebook, Marius Balo

Clujeanul Marius Balo, care a stat timp de opt ani într-o pușcărie din China comunistă, a fost în Bruxelles, la Parlamentul European.

El militează în continuare pentru implicarea autorităților abilitate în cazul Alinei Apostol, românca încă întemnițată în China.

„Sunt în drum spre casă, după două zile foarte intense și entuziasmante, petrecute la Bruxelles, în Parlamentul European. Ieri, împreună cu jurnalistul britanic Peter Humphrey, fost deținut și el de regimul comunist de la Beijing, am avut întâlniri unu-la-unu cu liderul Delegației privind China, europarlamentara slovacă Miriam Lexmann și cu liderul Sub-comisiei pentru drepturile omului (DROI), europarlamentarul francez Bernard Guetta”, a transmis Marius Balo, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Clujeanul a participat vineri, 7 noiembrie 2025, la Summitul Alianței Inter-Parlementare cu privire la China (IPAC), din care fac parte legislatori care aparțin tuturor democrațiilor lumii.

„Cei doi parlamentari români, membri ai acestei alianțe, sunt Cristian Ghinea și Alexandru Muraru. Am petrecut timp cu fiecare dintre ei, stăruind pentru implicarea lor în cazul Alinei Apostol, românca întemnițată încă acolo (în China - n. red.). Doresc să îi mulțumesc lui Luke de Pulford, directorul executiv al IPAC, pentru invitație, lui Cristian Turc și lui Cris Pop pentru susținerea pe care mi-au oferit-o, precum și tuturor celor care au rupt o bucățică din timpul lor pentru a asculta mărturia mea!”, a conchis Marius Balo.

Clujeanul Marius Balo, închis în trecut pentru 8 ani în China, a făcut în repetate rânduri apeluri pentru salvarea Alinei Apostol, aflată într-o situație similară, în condiții de temniță grea.

Marius Balo a fost eliberat în data de 27 martie 2022, după opt ani de detenție, dar nu a putut pleca din China chiar atunci deoarece zborurile i-au fost anulate din cauza lockdown-ului din oraș Shanghai.

Din cauza situației COVID-19 din Shanghai, care se înrăutățise teribil, Marius Balo a avut anulate patru zboruri, însă în cele din urmă a reușit să ajungă la Cluj de Paște în acel an.

