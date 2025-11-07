„U” Cluj câștigă meciul cu Metaloglobus, scor 3-1, și bifează prima victorie pe teren propriu după 7 luni!

Ardelenii au câștigat și par să-și fi recăpătat ritmul din sezonul trecut: au ajuns la trei victorii în ultimele patru meciuri.

Dan Nistor / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Dan Nistor a semnat primele două reuşite ale echipei antrenate de Cristiano Bergodi, în minutele 10 şi 22.

Ovidiu Bic a majorat diferenţa cu o super-execuţie de la 30 de metri, cu puţin înainte de pauză. Scorul final l-a stabilit Ely Fernandes, în minutul 47.

Cu această victorie, ardelenii acumulează 20 de puncte și urcă până pe locul 8, în timp ce Metaloglobus rămâne ultima în clasament, cu 7 puncte.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: