Fostul senator PSD Marius Isăilă, reținut pentru corupție. A promis șpagă 1 mil. € ministrului Apărării.

Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost reținut de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.

Procurorii susțin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

„Procurorii din cadrul DNA - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”, se arată în informarea publicată de DNA.

Isăilă a fost reținut de procurori, după ce martorul respectiv l-a denunțat la DNA.

Fostul senator, condamnat în trecut pentru trafic de influență

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, fostul senator executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție. Astfel, în noiembrie 2019, Marius Ovidiu Isăilă a fost condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Mandat de arestare emis de Tribunalul București

Marius Ovidiu Isăilă a fost prezentat, vineri, Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Tribunalul București a admis vineri cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de cumpărare de influență

Cazul fostului senator PSD vine la scurt timp după ce DNA a anunțat că l-a reținut pe Fănel Bogoș, omul de afaceri din Vaslui care a pus în mișcare un mecanism complex de trafic de influență, prin care a ajuns până la premierul Ilie Bolojan, pentru demiterea șefului Direcției Sanitar Veterinare (DSVSA) Vaslui. În acest dosar, DNA a mai reținut trei persoane și a pus sub control judiciar alte două.

Ministrul Apărării: O persoană a încercat să-mi cumpere influența cu un milion de euro. Am refuzat categoric

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, confirmă faptul că o persoană a încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania națională Romtehnica, însă precizează că a refuzat „categoric” orice întâlnire cu persoana respectivă.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și, probabil, de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea.

Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, spune ministrul Ionuț Moșteanu într-un mesaj publicat vineri pe pagina de Facebook.

