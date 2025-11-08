Actualitate
Vreme caldă și ploaie slabă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor ajunge la 15 grade Celsius.
Weekend-ul începe cu vreme caldă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 15 grade Celsius, destul de ridicate pentru luna noiembrie.Temperaturile maxime vor fi de 15 grade Celsius, sâmbătă, 8 octombrie 2025 la Cluj-Napoca, iar meteorologii au anunțat șanse de ploaie | Foto: Ana Greavu, monitorulcj.ro
Temperaturile maxime vor fi de 15 grade Celsius la Cluj-Napoca, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, potrivit ANM.
Temperatura minimă va fi de 6 grade Celsius.
ANM anunță ploaie slabă, iar cerul va fi mai mult noros. Viteza vântului va fi de 7 m/s.
Temperaturile vor depăși 10 grade Celsius după ora 10.00, iar maxima zilei va fi în jurul orei 13.00.
