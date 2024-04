Clujeanul Marius Balo, în greva foamei pentru românca întemnițată în condiții grele, în China: „Nu voi mai gusta niciun fel de hrană până când nu se va rezolva situația ei”

Clujeanul Marius Balo, închis în trecut pentru 8 ani în China, face un apel disperat pentru salvarea Alinei Apostol, aflată într-o situație similară, în condiții de temniță grea. Acesta face greva foamei până când autoritățile statului se vor implica în acest caz.

Clujeanul Marius Balo, presiuni asupra statului român ca să se implice în cazul unei tinere întemnițate în China / Foto 1: Alina Apostol, Foto 2: temniță comunistă din China, sursă: Marius Balo

La începutul acestei luni, Marius Balo a intrat în greva foamei, pentru a sensibiliza autoritățile statului român cu privire la cazul Alinei Apostol, tânăra care a fost întemnițată în China în urmă cu șase ani.

Practic, aceasta se află într-o situație similară cu cea a lui Balo, care a făcut la rândul său opt ani de închisoare în China, pentru fraudă. Alina Irina Apostol a fost arestată în provincia Fujian din estul Chinei, în data de 21 decembrie 2017. Alina Irina Apostol avea 28 de ani când a fost arestată în provincia Fujian din estul Chinei și este acuzată de fraudă cu cardul de credit, conform spuselor lui Balo. Alina este Absolventă a Facultății de Litere, iar în China a fost traducătoare într-o firmă condusă de trei persoane: un cetățean chinez, un român și un turc.

Reacția lui Marius Balo vine în urma declarațiilor de presă făcute de ministrul Justiției Alina Gorghiu, care a susținut că statul român a făcut „tot ce este posibil” pentru salvarea Alinei și aducerea ei acasă, dar până în prezent nu s-a făcut nimic.

„În anul 2019, Alina a cerut transferul într-un penitenciar din România pentru a își ispăși aici restul de pedeapsă. În urmă cu un an de zile, Curtea de Apel București a dispus transferarea Alinei în România și emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii. De atunci Ministerul Justiției de la București, responsabil cu procesul de transfer, invocă doar scuze și motive pentru a nu o aduce acasă.

Între timp ea moare de foame acolo, torturată și muncită în fiecare zi până la epuizare. Știu condițiile pentru că le-am îndurat și eu timp de 8 ani. Doresc să o ajut însă sunt singur în demersul meu, din păcate nu există implicare nici măcar din partea propriilor ei părinți”, a scris Marius Balo într-un mesaj transmis pe mail-ul redacției Monitorul de Cluj.

Marius Balo, în greva foamei

Marius Balo a intrat de luni, 1 aprilie, în greva foamei. Mai jos vom reda întregul mesaj transmis de clujeanul care a fost întemnițat timp de 8 ani într-o închisoare din China.

„Am hotărât ca de astăzi (1 aprilie - n.red.)să încep greva foamei pentru Alina Apostol, românca întemnițată de șase ani de zile în China comunistă. Nu voi mai gusta niciun fel de hrană până când nu se va rezolva situația ei cu transferul în România.

Am hotărât să recurg la acest gest după o perioadă de câteva luni în care am încercat în fel și chip să sensibilizez autoritățile statului român cu privire la situația disperată în care se află. Nu o cunosc pe Alina și nu am niciun fel de legătură cu ea în afara faptului că am pătimit și eu în temnițele chinezești timp de 8ani de zile.

Am făcut publică povestea ei la 1 noiembrie și doar atunci au început autoritățile noastre să se intereseze de ea. Așa s-a întâmplat și în cazul meu, ani de zile nu a interesat pe nimeni. Am scris timp de trei ani de zile sute de scrisori la Ambasadă și la instituțiile statului. Nu am primit niciun răspuns.

Am aflat de curând că i-au căzut dinții din gură din pricina inaniției și că personalul închisorii a refuzat să îi dea vitaminele trimise prin Ambasadă. Cu toate acestea Ministerul Justiției a reacționat în ultimele luni doar cu scuze și acuze. Indiferență, cinism și dispreț din partea celor care ne cer mieros să îi votăm pentru un nou mandat.

Alina se stinge sub ochii noștri și noi născocim în continuare motive pentru a nu face nimic pentru ea. Această reacție este cu atât mai înfiorătoare cu cât am aflat recent, dintr-o discuție cu un oficial de la Beijing, că

autoritățile chineze doresc să o trimită cât mai repede acasă pentru ca să scape de imaginea negativă care s-a creat în ultimele luni în jurul acestui caz.

Problema nu este la ei. Problema este la noi. Nu există voință, nu există o voce puternică în

întreg guvernul și parlamentul României, cum a fost cea a Dnei Ministru Ana Birchall în 2019, atunci când a rezolvat transferul meu acasă în doar trei luni de zile. Care este diferența între atunci și acum? Voința este diferența!

Acum, deținătoarea portofoliului la justiție, Dna Alina Gorghiu, este în plină campanie electorală. Nu are timp pentru Alina Apostol, care din adâncul temniței chinezești, un sac de oase fără dinți în gură, nu are cum să o voteze. Nu am nicio afinitate sau antipatie, nici față de Dna Gorghiu nici față de Dna Birchall. Vreau doar să se facă treabă! Statul să își facă datoria!

Dacă dânșii nu au voință, atunci noi trebuie să îi încurajăm să o caute! Am fost la spital în această dimineață și mi-am făcut analizele de sânge, pe care le voi repeta periodic, atât timp cât va fi nevoie. Nu voi mai gusta mâncare până când situația Alinei nu se va rezolva. Am timp și sunt dispus să aștept cât va fi necesar!

Alina Apostol însă nu mai are timp. Este la capătul puterilor, după șase ani petrecuți într-o temniță blestemată din China. În decembrie a tras să moară. Recent și-a revenit puțin, însă situația ei rămâne critică. Oricât aș vrea, nu pot să mă prefac că nu există, că acel suflet nu suferă și ca nu stă în puterea mea să fac ceva pentru ea.

Nu reprezint în acest demers al meu niciun interes al nimănui, în afară de interesul Alinei Apostol. Nu am în spate nicio organizație. Nu am în spate nicio asociație. Nu am în spate vreun partid sau grup de interese. Sunt doar un om. Mă numesc Marius Balo. Sunt singurul om din această țară care poate simți o parte din suferința Alinei. Am fost ajutat și eu în suferința mea. Vreau să ajut și eu la rândul meu.

Vă rog și pe Dvs, iubiți prieteni, să o ajutați! Vă rog să o pomeniți în rugăciune! Pe cei care nu obișnuiți să vă rugați, vă rog să îi trimiteți un gând bun! Vă asigur că ea acolo simte fiecare gând bun și fiecare rugăciune! Le-am simțit și eu!

Doar împreună, uniți în cuget și în simțire, vom reuși să o salvăm. Toți pentru unul și unul pentru toți! Genul ăsta de nepăsare și de indiferență înfiorătoare doar cu post și rugăciune se poate scoate! Cu nimic altceva! Am încercat, vă rog să mă credeți! Am scris, am sunat, am pledat, am plâns, am implorat, de cinci luni de zile, în fiecare zi. Am găsit și bunăvoință, nu spun nu, dar nu am găsit determinare. Nu am găsit în liderii noștri curaj, o farâmă măcar din curajul lui Ghandi sau al lui Martin Luther King. O fărâmă din curajul Dnei Aspazia Oțel Petrescu sau al Dnei Doina Cornea. Am însă mare încredere și nădejde că acest curaj se va găsi! În al unsprezecelea ceas, însă se va găsi! Se va găsi, pentru că sufletul acestui popor este viu! Doamne ajută-ne! Amin”, a transmis Marius Balo.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: