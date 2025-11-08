Sfinții Mihail și Gavril. 1,5 milioane de români își sărbătoresc ziua de nume în 8 noiembrie. Ce să NU faci astăzi?

Sfinții Mihail și Gavril sunt sărbătoriți în fiecare an pe 8 noiembrie. În lumea creștină se spune că cei doi sfinți sunt conducătorii cetelor de îngeri și călăuzele sufletelor spre rai.

Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc sâmbătă onomastica, de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Potrivit datelor comunicate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, este vorba despre 833.749 de bărbați și 636.687 de femei.



Dintre bărbații sărbătoriți cei mai mulți poartă numele de Mihai - 366.626 și Gabriel - 335.611.

Alături de aceștia se sărbătoresc sâmbătă cei care poartă numele de Mihail - 61.110 de persoane, Mihaita/Mihăiță/Mihaiță - 29.133, Gavril - 16.123 și Mihnea - 11.854.

Se mai întâlnesc următoarele prenume: Gabi - 4.070, Gabita/Găbiță/Gabiță - 101, Gavriil - 290, Gavrila/Gavrilă - 5.643, Michi - 89, Mihaila/Mihăilă - 599, Mihalache - 1.258, Mihalcea - 61, Mihu - 64, Misa/Mișa - 52, Misu/Mișu - 1.065.

În ceea ce privește sărbătoritele zilei, cele mai multe poartă numele Mihaela - 367.561 și Gabriela - 257.782.

De asemenea, își serbează onomastica și cele care se numesc Gabi - 3.396 de persoane, Gabita/Găbița/Gabița - 184, Gavrila - 9, Michi - 12, Mihaiela - 6.435, Mihaila - 752, Mihaita/Mihaița/Mihăița - 536, Misa/Mișa - 19 și Misu/Mișu - 1.

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri este sărbătorit în ziua de 8 noiembrie.

Tradiţii şi obiceiuri

În ziua de 8 noiembrie, credincioşilor le este interzis să facă treburi casnice sau să lucreze în gospodărie, pentru a nu atrage ghinionul.

Se consideră că munca în această zi poate aduce boli şi necazuri.

De asemenea, se spune că în această zi nu este bine să te cerţi sau să te superi. Conflictele pot avea efecte nefaste asupra relaţiilor din familie pe tot parcursul anului.

Pe 8 noiembrie se aprind lumânări pentru sufletele celor adormiţi.

De Sfinții Mihail și Gavriil, în Transilvania gospodinele încep să coacă „turta areților” (areții fiind berbecii despărțiți de oi). Acest preparat este realizat din grâu sau porumb și este aruncat între oi și în funcție de cum cade așa va fi rodul din primăvară.

Dacă turta cade cu fața în sus, oilor le va merge bine și vor făta ușor la iarnă, iar în cazul în care turta cade cu fața în jos va fi o iarnă grea și oile vor făta greu. Acest obicei este strâns legat de faptul că Arhangelii Mihail și Gavril sunt considerați patroni ai oilor.

În sâmbăta dinaintea Sfinților Mihail și Gavril se fac praznice pentru sufletul morților. Pomenile oferite se numesc „Moșii de Arhangeli”. Finii merg la nași cu colaci în această zi sfântă.

