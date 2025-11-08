Prof. dr. Anca-Ligia Grosu, distinsă cu titlul de Doctor Honoris Causa al UMF Cluj. „O personalitate de excepție în domeniul oncologiei și radioterapiei la nivel internațional.”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a conferit, vineri, 7 noiembrie 2025, titlul de Doctor Honoris Causa prof. dr. Anca-Ligia Grosu.

Prof. dr. Anca-Ligia Grosu, Doctor Honoris Causa al UMF Cluj | Foto: Facebook - UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Doctor Honoris Causa prof. dr. Anca-Ligia Grosu a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Ea conduce în prezent Departamentul de Radioterapie al prestigiosului Universitätsklinikum Freiburg (Germania) și s-a remarcat ca pionier în integrarea imagisticii biologice și funcționale în planificarea tratamentelor radioterapice personalizate.

Prof. dr. Anca-Ligia Grosu, distinsă cu titlul de Doctor Honoris Causa al UMF Cluj | Foto: Facebook, UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca.

Doctor Honoris Causa prof. dr. Anca-Ligia Grosu, o personalitate de excepție în domeniul oncologiei și radioterapiei la nivel internațional

Membră a Academiei Germane de Științe Leopoldina și Honorary Fellow al American College of Radiology, prof. dr. Anca-Ligia Grosu este recunoscută pentru contribuțiile sale remarcabile la dezvoltarea radioterapiei de înaltă precizie, la combinarea terapiilor oncologice moderne și la promovarea medicinei centrate pe pacient.

Prof. dr. Anca-Ligia Grosu, alături de prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie, „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca | Foto: Facebook, UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Ceremonia de decernare a fost deosebită și a reflectat parcursul academic și uman al unei personalități cu adevărat excepționale.

„Felicitări doamnei profesor pentru această distincție binemeritată și pentru contribuția sa la progresul științei medicale internaționale!”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook - UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca.

