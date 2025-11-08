Clujenii vor trotuar pe strada Donath spre centura Florești. „Domnule primar Boc vrem trotuar”. În zonă va fi o nouă linie de transport. FOTO

Pe strada Donath, în zona rutei alternative către Floreștii, clujenii vor ca administrația locală să facă trotuare.

Clujenii îi cer primarului Emil Boc să facă trotuare pe strada Donath înspre Centura Nord Florești.

Clujenii vor trotuare pe strada Donath înspre Centura Florești

Acel drum duce până în Florești și este asfaltat, iar oamenii îl folosesc des ca o alternativă către și dinspre Florești.

Totuși, acolo, clujenii doresc și trotuar.

Oamenii au lipit și afișe prin care cer asta.

„Domnule primar Boc vrem trotuar”

„Aici trotuar”

Asta este scris pe afișele de pe stâlpi.

Linie de bus pe Centura Florești

Ce știm este că pe acea rută alternativă Cluj - Florești va exista o nouă linie de transport în comun.

„Va deservi cu microbuz locuitorii comunei de pe strada Pădurii (Florești - n. red.)”, a anunțat Compania de Transport Public Cluj, în luna septembrie.

Strada Pădurii din Florești vine chiar în continuarea străzii Donath din Cluj-Napoca.

CTP împreună cu Primăria Florești au demarat procedurile de înființare a două noi linii de transport în comun. Una va fi cea menționată anterior pentru locuitorii de pe strada Pădurii, iar cealalată va fi pe traseul strada Răzoare - Baza Sportivă Florești.

