Medic de la Pediatrie 1 Cluj a murit în timpul serviciului!

Caz șocant la Cluj, unde un medic de la Clinica Pediatrie 1 a murit în timpul gărzii.

Un incident șocant a avut loc în această dimineață la Clinica Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, unde medicul primar Dr. Eva Kiss a fost găsită fără viață în timpul gărzii, semnalează ZiuadeCluj.

În cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.

Dr. Eva Kiss, care a decedat la vârsta de 66, era cunoscută cu probleme medicale cronice.

„Unul dintre colegii noștri medici din Pediatrie 1 a decedat. Avea și boli anterioare”, a declarat purtătorului de cuvânt al spitalului, Dr. Daniela Dreghiciu, potrivit sursei citate.

Doctorița a fost găsită inconștientă pe holul clinicii și, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu a mai putut fi salvată.

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconștiență. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză", a transmis IPJ Cluj.

Nu e un caz singular. O doctorița din Buzău a murit în timpul gărzii

Tragedia vine la scurt timp după decesul doctoriței Ștefania Szabo, de 37 de ani, care a murit la camera de gardă a Spitalului Județean din Buzău.

În biroul ei, anchetatorii au găsit medicamente cu circuit controlat, seringi și ace.

