Comuna clujeană Jucu, recunoscută oficial ca zonă cu resurse turistice

Comuna Jucu din județul Cluj a fost atestată oficial drept zonă cu resurse turistice.

Guvernul a aprobat în ședința de joi, 8 noiembrie 2025, printr-o hotărâre, atestarea de zone cu resurse turistice a mai multor localități din România, inclusiv comuna Jucu din județul Cluj.





Astfel, la propunerea Ministerului Dezvoltării, a fost aprobată atestarea ca zone cu resurse turistice a următoarelor localități: Jucu (județul Cluj), Chișcani (județul Brăila), Valea Salciei (județul Buzău), Călărași, Padeș (județul Gorj), Șelimbăr (județul Sibiu), Șărmășag (județul Sălaj), Broșteni (județul Suceava), Negrilești (județul Vrancea) și Pietrari (județul Vâlcea).

„Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localități vor beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de finanțări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecția mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare”, informează Guvernul, într-un comunicat de presă.

