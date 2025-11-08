Deputatul clujean Remus Lăpușan, la congreul PSD: „Este un moment important pentru viitorul social-democrației din România”

Prezent la congresul Partidului Social Democrat, deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) a transmis că evenimentul a reprezentat un moment important pentru viitorul social-democrației din România

Echipa PSD Cluj, la congresul Partridului Social Democrat, vineri, 7 noiembrie 2025 | Foto: Facebook, Remus Lăpușan

Congresul Partidului Social Democrat a avut loc vineri, 7 noiembrie 2025, iar la eveniment a participat și deputatul clujean Remus Lăpușan, alături de mai mulți colegi de la PSD Cluj.

Deputatul clujean Remus Lăpușan: „PSD își reafirmă direcția de a acționa în slujba cetățenilor”

„Este un moment important pentru viitorul social-democrației din România și pentru consolidarea unei echipe care pune accent pe responsabilitate, profesionalism și echilibru. Într-o perioadă în care România are nevoie de fapte, nu de zgomot sau improvizație, PSD își reafirmă direcția de a acționa cu seriozitate și consecvență, în slujba oamenilor”, a transmis Remus Lăpușan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului clujean, noul început înseamnă o viziune modernă, adaptată realităților actuale, dar și o reafirmare a valorilor care au stat mereu la baza acestui Partidului Social Democrat:

munca

solidaritatea

respectul față de oameni

Deputatul PSD a mai precizat că toate generațiile și valorile social-democrate trebuie să se regăsească într-un proiect comun, dedicat unei Românii demne și prospere.

„România are nevoie de stabilitate, de soluții concrete și de o direcție clară de dezvoltare. PSD rămâne partidul care își asumă această responsabilitate, prin fapte, prin oameni competenți și printr-o viziune orientată spre viitor”, a conchis Remus Lăpușan.

