Clujenii, invitați să spună cât de bine trăiesc în oraș. Primăria va amenaja mai multe spații verzi.

Locuitorii din municipiul din Cluj-Napoca sunt invitați să spună, prin intermediul unui chestionar, care este calitatea vieții lor în orașul de pe Someș.

Prin acest chestionar, Primăria Cluj-Napoca urmărește să găsească soluții concrete pentru a combate schimbări climatice.

„Primăria Cluj-Napoca, în cadrul Proiectul URBREATH urmărește creșterea calității vieții în cartierele orașului prin soluții ECO friendly și prin implicarea activă a comunității. Prin acest proiect se vor amenaja spații verzi și se vor găsi soluții concrete pentru combaterea schimbărilor climatice”, a transmis Primăria Cluj-Napoca, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel, Primăria municipiului înaintează un chestionar pentru cetățenii clujeni prin care să se obțină o mai bună înțelegere asupra situațiilor din cartiere și asupra nevoilor actuale.

Chestionarul se completează AICI.

Proiectul URBREATH urmărește revitalizarea urbană prin soluții bazate pe natură (NBS) și prin implicarea activă a comunității și pune accent pe îmbunătățirea calității vieții, cu ajutorul tehnologiilor precum Digital Twin și inteligența artificială.

Scopul acestui chestionar este de a crea o bază de referință pentru calitatea vieții în cartierul dumneavoastră, înainte de începerea implementării soluțiilor bazate pe natură (NBS). Răspunsurile dumneavoastră ne vor ajuta să înțelegem mai bine nevoile și percepțiile comunității, pentru a putea adapta intervențiile în mod corespunzător.

Toate răspunsurile sunt anonime și vor fi tratate cu confidențialitate, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Primăria asigură că informațiile colectate vor fi folosite exclusiv în scopul proiectului.

