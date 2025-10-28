Președintele Nicușor Dan a acordat gradul de general veteranului clujean Iosif Rus, în vârstă de 110 ani: „Un simbol al demnității și al patriotismului”

Clujeanul Iosif Rus, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost înaintat în grad de General de Brigadă, la împlinirea a 110 ani, în urma decretului semnat de președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind acordarea gradului de general de brigadă - cu o stea, în retragere, veteranului de război Iosif Rus.

Prefectul Clujului Maria Forna a fost prezentă, marți, la Centrul Muzeal din Gherla, la evenimentul de celebrare a 110 ani de viață a veteranului de război Iosif Rus și înaintarea în grad de General de Brigadă.

Președintele României a semnat, marți, decretul privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel, în retragere, veteran de război, Rus Iosif din Ministerul Apărării Naționale, potrivit informării publicate de Administrația Prezidențială.

„Cu profund respect și în semn de recunoaștere pentru devotamentul, curajul și contribuția sa la apărarea țării, am semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, domnului Iosif Rus, veteran de război.

La venerabila vârstă de 110 ani, domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului. A luptat pe fronturile anilor 1942-1945, în Regimentul 95 Infanterie Turnu Severin, iar după război și-a regăsit vocația în educație, formând generații de elevi ca profesor de muzică, vreme de peste patru decenii”, a scris șeful statului pe pagina de Facebook.

El l-a felicitat pe veteran cu prilejul zilei de naștere. „Îi mulțumesc pentru tăria de caracter și pentru toate sacrificiile făcute”, a transmis președintele

Prefectul Maria Forna: „Prin curaj și verticalitate, ne reamintiți că libertatea de care ne bucurăm astăzi nu este un dar, ci o moștenire câștigată prin sacrificiu”

Prefectul Clujului, Maria Forna, a participat, marți, la evenimentul de celebrare a 110 ani de viață a veteranului de război Iosif Rus și înaintarea în grad de General de Brigadă.

Evenimentul a fost organizat la Centrul Muzeal din Municipiul Gherla, în prezența Generalui de Brigadă Bogdan Cernat (Divizia 4 Infanterie Gemina), a primarului municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan, a viceprimarului Vlad Bărbos, precum și a numeroși invitați.

„Puține comunități au onoarea de a cinsti un asemenea om, un simbol al rezistenței, al dragostei de țară și al sacrificiului. Prin faptele sale, domnul Iosif Rus a scris o pagină din istoria noastră, una pe care trebuie să o citim cu recunoștință și să o transmitem generațiilor care vin”, a declarat prefectul Clujului, care a arătat că Iosif Rus, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și fiu al județului Cluj este un „exemplu viu de demnitate, curaj și devotament”.

Prefectul Clujului Maria Forna a participat, marți, la evenimentul de celebrare a 110 ani de viață a veteranului de război Iosif Rus și înaintarea în grad de General de Brigadă, desfășurat în Gherla: „Prin curaj și verticalitate, ne reamintiți că libertatea de care ne bucurăm astăzi nu este un dar, ci o moștenire câștigată prin sacrificiu”|Sursa: Instituția Prefectului - Județeul Cluj - Facebook

Prin decretul semnat de președintele României, Iosif Rus a fost înaintat în gradul de general de brigadă (în retragere), ceea ce reprezintă o recunoaștere solemnă a meritelor sale excepționale în slujba țării.

„Este un gest simbolic, dar profund, prin care statul român își pleacă fruntea în fața eroilor săi.(...).Prin curajul și verticalitatea dumneavoastră, ne reamintiți că libertatea de care ne bucurăm astăzi nu este un dar, ci o moștenire câștigată prin sacrificiu”, a adăugat Maria Forna, prefectul județului Cluj în cadrul evenimentului dedicat înaintării în grad de general de brigadă a veteranului clujean Iosif Rus, potrivit informării publicate de Prefectura Cluj pe pagina de Facebook.

