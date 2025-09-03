Clujul, pol important în consolidarea apărării naționale. Prefectul Maria Forna: „Securitatea este o responsabilitate comună”.

Dezvoltarea proiectelor de securitate și investițiile în infrastructura de apărare sunt câteva dintre temele abordate de prefectul Clujului Maria Forna și secretarul de stat Sorin Moldovan în cadrul discuțiilor de la sediul MApN.

Prefectul Maria Forna și secretarul de stat Sorin Moldovan, discuții la sediul MApn despre investițiile în infrastructura de apărare și securitate|Foto: Instituția Prefectului Județul Cluj - Facebook

Prefectul Județului Cluj, Maria Forna, a efectuat marți o vizită oficială la sediul Ministerului Apărării Naționale din București, unde a discutat cu secretarul de stat Sorin Moldovan despre o serie de proiecte și inițiative menite să consolideze parteneriatul dintre instituțiile locale și cele centrale, în special în domeniul apărării și siguranței naționale.

Baza Aeriană de la Câmpia Turzii, crucială pentru apărarea spațiului aerian din România

„Un obiectiv de importanță strategică pentru județul Cluj este modernizarea Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii. Discuțiile cu secretarul de stat Sorin Moldovan au pus în lumină rolul crucial al acestei baze militare în contextul regional și al NATO”, a transmis prefectul județului Cluj, Maria Forna, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Investiții de peste 300 de milioane de euro

La momentul actual, Baza Aeriană trece printr-un proces de dezvoltare și modernizare, investiția ridicându-se la peste 300 milioane euro.

Lucrările au început în anul 2023 și se vor finaliza până în anul 2031.

„Totodată, având în vedere că se intenționează trecerea de la operarea avioanelor multirol de tip F-16 la utilizarea avioanelor de tip multirol F-35, acest lucru determină ca investițiile să se concentreze și pe alinierea infrastructurii de aerodrom la noile cerințe operaționale. Cele două tipuri de avioane asigură creşterea securităţii prin apărarea permanentă a spaţiului aerian naţional și cel al NATO, pe timp de pace şi în situaţii de criză. Baza 71 Aeriană din județul Cluj are așadar un rol crucial în apărarea spațiului aerian național și în consolidarea flancului estic al NATO”, a mai spus Maria Forna.

Ea a amintit și despe Divizia 4 Infanterie „Gemina”, cu sediul la Cluj-Napoca.

„Această divizie reprezintă principala mare unitate a Forțelor Terestre Române din Transilvania. Misiunea sa principală este apărarea integrității teritoriale și a suveranității naționale, fiind pregătită pentru a acționa în orice situație de criză, fie că este vorba de apărare, intervenție în caz de dezastre naturale sau participare la misiuni internaționale sub egida NATO sau a Uniunii Europene. Divizia 4 «Gemina» joacă un rol crucial în planificarea și executarea operațiilor terestre în zona de responsabilitate, asigurând un răspuns rapid și eficient la orice amenințare”, a punctat prefectul județului Cluj.

Maria Forna a mai amintit și despre alte structuri militare de importantă strategică găzduite de județul Cluj, precum:

Unitatea Militară 01270 din Florești, care găzduiește structuri de logistică și sprijin

Centrul de Instruire pentru Comunicații și Informatică (CIIC) de la Baza 71 Aeriană

„Aceste unități, prin specificul lor, contribuie la asigurarea unui sistem de apărare coerent și funcțional, de la logistică și comunicații, până la operațiuni de luptă.

Cu această ocazie, am subliniat importanța unei colaborări strânse între administrația civilă și instituțiile militare, având în vedere faptul că securitatea națională este o responsabilitate comună, mai ales în actualul context regional și internațional”, a conchis Maria Forna.

