Ei sunt cei doi studenți din Maramureș DECEDAȚI ÎN DRUM SPRE FACULTATE. Tudor și Simona au murit pe loc! VIDEO de la locul tragediei.

Doi tineri, de 21 respectiv 24 de ani, au murit duminică după-amiază pe DN1C, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de la TIR. Cei doi erau din Maramureș, dar studiau la Cluj-Napoca.

Tudor și Simona, în vârstă de 21 și 24 de ani, și-au pierdut viața, duminică, în urma unui accident rutier în comuna Câtcău, județul Cluj | Foto: Facebook/vasiledale.ro

Tânărul în vârstă de 21 ani era fiul fostei directoarei a școlii generale din comuna maramureșeană Cernești, potrivit vasiledale.ro.

„Suntem alături de familie. Suntem profund îndurerați. Era un copil minunat. Dumnezeul să îl așeze de-a Dreapta Tatălului”, a transmis Mircea Aurel Deac, primarul comunei Cernești.

Cei doi tineri au decedat în urma unui accident rutier petrecut în Câțcău | Foto: ISU Cluj

Tânăra de 24 ani era din Strâmbu Băuț, comuna Băiuț. Localnicii spun că era o tânără minunată, senină și plină de viață.

Comunitatea este șocată de tragicul accident iar mesajele de condoleanțe curg pe rețelele de socializare.

„Dumnezeu să îi odihnească în pace. Sincerce condoleanțe familiilor”!, este doar unul dintre mesajele publicate.

Conform IPJ Cluj tânărul de 21 de ani, din județul Maramureș, care circula din direcția municipiului Baia Mare spre municipiul Dej, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 51 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

„În data de 12 octombrie, în jurul orei 16.45, a fost înregistrat un accident rutier pe DN1C, în afara localității Câțcău cu implicarea unui ansamblu de vehicule și a unui autoturism. Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din județul Maramureș, care circula din direcția municipiului Baia Mare spre municipiul Dej, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 51 de ani, din județul Bistrița-Năsăud. Din nefericire, in urma evenimentului, a rezultat decesul celor două persoane aflate în autoturism, respectiv conducătorul auto și o tânără de 24 de ani. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

