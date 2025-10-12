O femeie și un bărbat, decedați într-un accident rutier în Câțcău. Traficul este blocat. FOTO/VIDEO

O femeie și un bărbat și-au pierdut viața în urma unui grav accident petrecut, duminică, în comuna clujeană Câțcău.

Doi oameni și-au pierdut viața, duminică, în urma unui accident rutier în comuna Câtcău, județul Cluj | Foto: Captură video, ISU Cluj

Tragedia s-a petrect, astăzi, 12 octombrie 2025, pe raza localității Câțcău, județul Cluj.

UPDATE, ora 17.40:

„Bărbatul a fost extras din autoturism de către pompieri. Din nefericire, cele două victime declarate decedate aveau aproximativ 25 de ani. Conducătorul autotrenului refuză transportul la spital.

Cei doi tineri au decedat în urma unui accident rutier petrecut în Câțcău | Foto: ISU Cluj

Știrea inițială

Doi oameni, morți într-un accident rutier în Câțcău

„În accident au fost implicate un autoturism și un autotren. Din primele informații, un bărbat este încarcerat în autoturism. De asemenea, în afara autoturismului a fost găsită o femeie, ambele victime prezentând leziuni incompatibile cu viața”, a transmis ISU Cluj.

Conform sursei citate, pompierii lucrează pentru descarcerarea bărbatului.

„Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație”, a transmis IPJ Cluj.

La misiune iau parte două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SAJ, precum și polițiști rutieri pentru efectuarea cercetărilor.

