Accident mortal între Huedin și Șaula. O femeie de 73 de ani, pacient în ambulanță, a decedat. FOTO/VIDEO

Un accident grav de circulație a avut loc, luni seara, între Huedin și Șaula.

O femeie a decedat, luni 6 octombrie în urma unui accident rutier petrecut între Huedin și Șauna | Foto: ISU Cluj

Accidentul s-a petrecut luni seara, 6 octombrie 2025, pe DN1 E60, între Huedin și Șaula.

Femeia din ambulanță a murit în urma accidentului rutier

„Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. Forțele noastre au descarcerat din ambulanță un bărbat, care este conștient și cooperant”, a transmis ISU Cluj.

Pe de altă parte, unei femeie din ambulanță tot care a intrat în stop cardio-respirator i s-au aplicat maneve de resuscitare, însă aceasta a decedat în cele din urmă.

„Din păcate, femeia de aproximativ 73 de ani, aflată în stop cardio-respirator, a fost declarată decedată”, a mai transmis ISU Cluj.

La fața loclui au mai fost evaluate medical alte cinci persoane.

Cum s-a petrecut accidentul mortal?

Potrivit IPJ Cluj, accidentul s-a petrecut în jurul orei 19.55.

„Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, care conducea un autoturism în care se aflau 4 persoane, 3 adulți și un minor, pe direcția orașului Huedin, ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă la dreapta, în condiții ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu o ambulanță aflată în regim prioritar. În ambulanță se aflau doi membri ai echipajului și un pacient. Toate persoanele implicate au necesitat îngrijiri medicale, însă, din păcate, pacienta transportată, o femeie de 73 de ani, a fost declarată decedată la fața locului”, a precizat IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul.

Sursă video: ISU Cluj

