Accident rutier grav în Livada. Un bărbat a murit.

Un accident grav de circulație a avut loc, vineri seara, în Livada, județul Cluj. În urma evenimentului, un bărbat a decedat iar mai multe persoane primesc îngrijiri medicale.

Accident grav în Livada, județul Cluj. Un bărbat a murit

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, vineri, la un accident rutier grav produs în Livada, județul Cluj.

Potrivit primelor informații, trei autoturisme au fost implicate în coliziune. Într-unul dintre vehicule se aflat cinci persoane încarcerate, care au fost extrase de urgență de către echipajele de intervenție.

Un bărbat a murit, iar alte șase victime au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Bărbatul se afla în stop cardio-respirator, însă acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul unui bărbat”, a transmis ISU Cluj.

Au fost mobilizate două autospeciale de descarcerare și patru ambulanțe SMURD și trei echipaje SAJ. Autoritățile au mai transmis că traficul în zonă este parțial blocat.

