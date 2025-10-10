Ilie Bolojan, anunț cu privire la parlamentari: „Dacă s-ar reduce numărul parlamentarilor, nu ar scădea calitatea”

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că își va respecta cuvântul dat electoratului cu privire la numărul parlamentarilor.

Ilie Bolojan, premierul României | Foto: Ilie Bolojan Facebook

Într-o intervenție pentru postul B1 TV, Bolojan a surprins cu o declarație care îi va afecta în mod direct pe parlamentari.

Ce a spus Ilie Bolojan: „Există în Parlament mai multe proiecte de lege care prevăd reducerea numărului de parlamentari. Am devenit preşedintele PNL cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, dacă ne ducem aminte, în luna noiembrie.

Şi unul din lucrurile pe care le-am afirmat, şi eu personal cred în asta, că, dacă s-ar reduce numărul de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic legat de calitatea parlamentară. Sigur, unii ar fi mai bine reprezentaţi, alţii mai prost reprezentaţi.

E foarte important să reducem numărul de parlamentari ca să respectăm o pondere normală, aşa cum este şi astăzi, de reprezentare a minorităţilor din România. Dar ar fi anormal că dacă e un proiect pe rol şi eu sunt în Parlament şi votez, după şase luni de zile să-mi schimb părerea.

Cred că nu este fair play faţă de electoratul nostru, faţă de ceea ce aşteaptă România. Nu sunt un populist, nu cred că dacă vom avea 300 de parlamentari de mâine în România, totul se va schimba, dar e o formă de respect pentru electorat”, a fost o parte din declarația sa pentru sursa citată.

Potrivit acestuia, problema de fond constă în calitatea legilor pe care le scoate Parlamentul, iar problema de formă, cea a reducerii numărului de parlamentari, nu poate fi înlăturată de pe agenda publică.

„Dacă ai încercat, dacă ai spus ceva, e bine să te ţii de cuvânt şi să faci asta şi în acelaşi timp e o formă de a le arăta o minimă solidaritate, din punctul meu de vedere.

Problema de fond este calitatea legilor pe care le scoate un parlament, calitatea parlamentarilor dintr-un parlament, pentru că, la urma urmei asta este menirea Parlamentului şi, sigur, orientarea generală pe care o dă o majoritate parlamentară sau alta.

Acestea sunt problemele de fond, dar această problemă de formă, care este numărul de parlamentari, nu poate fi cel puţin scoasă de pe agenda publică”, a încheiat acesta.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: