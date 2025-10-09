Speranță pentru Eduard. Operațiile au reușit, semnele de recuperare sunt pozitive.

Eduard, tânărul operat de urgență după ce a fost lovit grav de o mașină pe strada Avram Iancu, a trecut cu bine de cea de-a doua operație.

Mesaje de susținere și rugăciuni pentru copilul de 12 ani accidentat grav de o mașină în centrul Clujului| Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ – Facebook/ Info-Trafic jud. Cluj - Facebook

Eduard a fost spulberat de un Mustang în timp ce se afla pe trotuar, iar în urma impactului a suferit leziuni grave.

„Pe partea emoțională și de sănătate, chiar aseară am avut o altă discuție cu domnul profesor Ștefan Florian, era la Viena, dar monitorizează minut de minut și zi de zi cazul copilului care a suferit acest accident. Prima operație care a avut loc atunci în timpul nopții a reușit, ieri a avut loc operația la picior pentru că a avut o ruptură de femur. A fost și aceasta reușită. Semnele sunt pozitive de recuperare, structura fizică îi permite, de asemenea, să aibă și un avantaj pentru că tânărul este și sportiv încât prognozele sunt moderat-optimiste de recuperare și ne bucurăm pentru el și pentru familia lui”, a spus primarul Emil Boc în ședința de Consiliu Local de joi.

Garduri de protecție și treceri de pietoni supraînălțate

„Fiecare dintre noi ne gândim ce putem face să prevenim, de întors nu putem întoarce ce se întâmplă. Prima decizie pe care am luat-o imediat și de bun simț și care nu cred că mai trebuie dezbătută este acveea de a impune ca în preajma școlilor mari care sunt la bulervarduri să se pună acele garduri de protecție. Acest accident nu s-a întâmplat în imediata zonă de protecție a școlii, dar ne putem gândi că, doamne ferește, din nou că un tânăr cu Mustang la 20 de ani fără experiența unei mașini cu o asemenea putere, o scapă din nou de sub control în fața școlii. Doamne ferește să-ți intre pe un trotuar în fața școlii unde sunt și părinți și copii.

În Comisia de Circulație s-a validat și soluția supraînălțării, acolo unde se impune, a trecerilor de pietoni din preajma școlilor. Am cerut și celelalte măsuri naționale, radarele, pe care le tot cer de atâta amar de vreme, să putem avea dreptul de a instala radare fixe. Evident nu-l va opri pe unul nebun care nu respectă nicio regulă în țara asta sau pe un inconștient, dar corelat cu celelalte măsuri diminuăm la maxim, eu nu voi putea să spun niciodată că vom elimina 100%, tot ceea ce se poate întâmpla în oraș”, a mai spus

Copilul de 12 ani care a fost accidentat grav, miercuri, 1 octombrie, este jucător la Academia de Fotbal Viitorul Cluj.

Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit Poliției, șoferul implicat în accident ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, informa IPJ Cluj.

