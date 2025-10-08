Profesorul clujean Valentin Naumescu, prima declarație după ce a fost numit consilier prezidențial: „Donald Trump ar putea lua Premiul Nobel pentru pace”

La două zile după ce a fost numit oficial unul dintre cei 16 consilieri ai președintelui Nicușor Dan, profesorul clujean Valentin Naumescu nu exclude ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru pace.

Profesorul la UBB Cluj, Valentin Naumescu, nu exlude ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru pace | Foto: Valentin Naumescu - Facebook

Profesor la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj, Valentin Naumescu, a fost ales, luni, 6 octombrie 2025, în echipa de consilieri prezidențiali.

Acesta îl va consilia pe Nicușor Dan în probleme de afaceri europene.

Valentin Naumescu: Sunt mai multe argumente ca Trump să ia Premiul Nobel pentru pace decât au fost pentru Obama

Astăzi, Valentin Naumescu a scris că dacă președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, ar lua Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens.

„Vor fi existat, la momentul deciziei Comitetului Nobel, chiar mai multe argumente decât în 2009, când Președintele Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru pace în primul an al primului său mandat. Cu franchețe, președintele SUA de atunci a recunoscut că "nu e vorba de recunoașterea unor realizări ale mele în direcția păcii, ci de un stimulent pentru a acționa în viitor în acest sens”, a scris Valentin Naumescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit profesorului clujean, în ultimele luni, președintele Trump a acționat politic în direcția opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

Trump, pacificator în cazul războiului din Gaza?

„Este posibil ca până pe 10 octombrie, data anunțării câștigătorului, să se anunțe eliberarea ostaticilor israelieni de către teroriștii Hamas, încetarea războiului din Gaza, proiectul unei noi guvernări post-Hamas în Gaza și începutul unui nou capitol al relațiilor politice dintre palestinieni și statul Israel, chiar dacă reconcilierea va fi dificilă și lentă. Proiectul de acord de pace propus de Președintele Donald Trump este însă corect și binevenit și deschide o posibilă cale de încheiere a acestui război început cu atacul criminal al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023”, a mai scris Valentin Naumescu.

CITEȘTE ȘI:

Conform acestuia, relația SUA-Ucraina s-a îmbunătățit, în contextul războiului cu Rusia, în special după întâlnirea de la Washington din 18 august a Președintelui Trump cu Președintele Zelenski și cu liderii europeni care l-au însoțit pe președintele ucrainean.

„Pentru UE și în general pentru Europa democratică, dar în particular și în mod deosebit pentru România, este esențială menținerea alianței cu SUA în cadrul unui NATO puternic și credibil precum și funcționalitatea parteneriatului transatlantic, pe multiple planuri: strategic, politic, militar, economic, tehnologic, intelligence, academic, cultural, de mobilitate umană”, a conchis Valentin Naumescu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: