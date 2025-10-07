Record mondial de tergiversări pentru o judecătoare din România. A amânat 10 ani redactarea unei hotărâri.

O judecătoare din România are peste 800 de hotărâri care nu au fost redactate în termen legal, una dintre ele datează de aproape 10 ani de zile.

Inspecția Judiciară a constatat că Monica Claudia Cipariu are nu mai puțin de 821 de hotărâri care nu au fost redactate în termen legal, cea mai veche este din 3 noiembrie 2015, potrivit defapt.ro.

Judecătoarea acuzată că blochează dosarul legat de compromitera Codruței Kovesi

Conform sursei citate, site-ul Context a scris, în martie 2025, că Cipariu blochează, la Tribunalul București, dosarul Black Cube în care fostul ofițer SRI Daniel Dragomir este acuzat că a organizat operațiunea Tornado, care viza spionarea și compromiterea Laurei Codruța Kovesi. Dosarul așteapta din februarie 2021 motivarea unei hotărâri.

Inspecția Judiciară cere acum Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să o sancționeze, însă Cipariu a mai fost pedepsită pentru aceleași fapte, neredactarea în timpul prevăzut de lege a hotărârilor, de patru ori în zece ani.

Salvată de la excludere

În 2015 și 2023, CSM a propus excluderea din magistratură, iar Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a ameliorat sancțiunea. În 2023, ea a acumulat 451 de hotărâri neredactate la timp, iar cea mai veche era în așteptare de peste șapte ani. În martie 2024, ÎCCJ a transformat sancțiunea excluderii în suspendare pe o perioadă de șase luni.

Potrivit sursei citate, judecătoarea a avut un salariu de 205.846 de mii de lei în 2022, iar media lunară a fost de peste 17.000 de lei.

Foto: depositphotos.com

