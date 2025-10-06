Vremea se va încălzi în Transilvania la finalul săptămânii. Câte grade vor fi?

După câteva zile mai reci, vremea se va încălzi în Transilvania la finalul acestei săptămâni, însă nu sunt excluse ploile.

Vremea se va încălzi la final de săptămână în Transilvanani | Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook / Fotografie ilustrativă

Vremea se va încălzi către finalul acestei săptămâni, iar temperaturile maxime vor urca până la 18 - 20 de grade în majoritatea regiunilor din România, în timp ce probabilitatea de ploi este ridicată mai ales în primele zile, potrivit prognozei pentru perioada 6 -19 octombrie, publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Vreme mai caldă în Transilvania la final de săptămână

Conform sursei citate, în Transilvania, media temperaturilor diurne va crește de la o zi la alta, pornind de la valoarea de 11 grade, în 6 octombrie, și va atinge 17 grade, în data de 10 octombrie, când va fi cea mai caldă zi. Ulterior se poate evidenția o scădere a temperaturilor maxime, astfel că, mediat, se vor înregistra 14 grade, începând cu ziua de 12 octombrie și până spre finalul perioadei analizate.



În privința mediei temperaturilor din timpul nopții, aceasta nu va avea variații semnificative în prima săptămână de anticipație, fiind de 6... 7 grade. Pe de altă parte, în a doua jumătate a intervalului analizat media minimelor termice va scădea, având valori cuprinse între 2 și 4 grade.

Temporar va ploua, cu precădere în prima săptămână de prognoză. Cantitățile de apă vor fi însemnate în perioada 6-7 octombrie.

În intervalul 7-9 octombrie, pe arii relativ extinse vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar la altitudini de peste 1.800 m îndeosebi în Carpații Meridionali vor predomina ninsorile și local se vor acumula cantități de apă însemnate. Ulterior, doar trecător vor mai fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.

