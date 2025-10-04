Vreme instabilă, ploi și vânt. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține rece și instabilă. Nu scăpăm de ploi, iar vântul va sufla cu putere în zonele montane, unde se vor semnala ninsori. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 4 octombrie| Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 4 octombrie, temperaturile vor fi în ușoară creștere față de ziua precedentă, dar în continuare vremea va fi rece în nord-estul și sud-vestul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi, mai ales ziua, cu precădere în zonele montane, în nordul și nord-estul teritoriului. La munte, la altitudini de peste 1800 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 - 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 - 11 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi rece, astfel că maximele vor ajunge la 12 grade Celsius, iar minimele vor indica 6 grade Celsius. În continuare vremea va rămâne instabilă, cu înnorări persistente și ploi, iar vântul va avea intensificări în zonele montane.

Și în ultima zi a săptămânii, vremea se va menține capricioasă.

