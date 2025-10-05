Ziua mondială a mersului pe jos: Mișcarea, o condiție esențială pentru o viață sănătoasă

Ziua mersului pe jos este marcată duminică, 5 octombrie, la nivel internațional. Plimbările și activitatea fizică susțin menținerea unui stil de viață sănătos.

Ziua mondială a mersului pe jos: Plimbările și activitatea fizică susțin menținerea unui stil de viață sănătos|Foto: Depositphotos.com

În 2025, Ziua mondială a mersului pe jos este programată pentru data de 5 octombrie, potrivit site-ului oficial, worldwalkingday.org.

Ziua mondială a mersului pe jos, marcată în primul weekend al lunii octombrie, este o inițiativă a Asociației Internaționale a Sportului pentru Toți (TAFISA) și se adresează persoanelor din lumea întreagă, indiferent de vârstă, condiție socială sau abilități fizice, notează Agerpres.ro

Ziua mondială a mersului pe jos: Mișcarea, o condiție esențială pentru o viață sănătoasă

Este încurajat, în special, mersul pe jos și, în general, este promovată activitatea fizică, o condiție importantă a unei vieți sănătoase.

Mesajul pe care Ziua mondială a mersului pe jos îl transmite nu este doar despre beneficiile mersului pe jos și combaterea sedentarismului, ci și despre unitate și cauze comune. Activitatea fizică și sportul contribuie atât la bunăstarea individuală, cât și la dezvoltarea mentalității de echipă, la armonia socială, la prietenia între oameni și popoare.

„Ziua mondială a mersului pe jos promovează solidaritatea transnațională, înțelegerea reciprocă și respectul, conectând oamenii la nivel global într-o puternică demonstrație de unitate. Predă ștafeta în timp ce promovezi o cauză de care îți pasă. Susține egalitatea de gen, pledează pentru mai mult joc și activitate fizică, protejează sporturile tradiționale sau răspândește mesaje de pace și solidaritate. Ștafeta ta, cauza ta!”, notează sursa citată.

Mărturii despre o plimbare în jurul lumii

În ziua de 6 octombrie, începând cu ora 10.00, ora locală, participanți din întreaga lume sunt așteptați să meargă pe jos și să predea ștafeta, de la Est la Vest. Din Noua Zeelandă și până în Canada, tuturor iubitorilor de plimbări și mișcare în aer liber li se propune să se fotografieze și să filmeze în timp ce ajung la diferite obiective, astfel încât, puse cap la cap, aceste mărturii să alcătuiască o plimbare în jurul lumii.

În 2024, 380.000 de oameni din 94 de țări de pe diverse continente au marcat, activ, Ziua mondială a mersului pe jos.

Sărbătorită încă din anul 1991, Ziua mondială a mersului pe jos promovează sănătatea prin mișcare și atrage, an de an, milioane de participanți de pe mapamond. Pe lângă mersul pe jos, cei ce iau parte la aceste evenimente sunt încurajați să folosească și biciclete, skateboarduri, role etc.

Beneficiile mersului pe jos

Mersul pe jos reprezintă o metodă ușoară de a face mișcare, disponibilă atât persoanelor cu o condiție fizică bună, cât și celor care suferă de diferite afecțiuni.

Nu implică niciun cost, are un risc minim de accidentare și poate fi extrem de agreabil atunci când este practicat alături de alte persoane.

Potrivit specialiștilor, mersul pe jos, dacă este practicat fie și doar 10 minute pe zi, aduce beneficii considerabile pentru sănătate:

*scade tensiunea arterială,

*reglează colesterolul și nivelul de zahăr din sânge,

*îmbunătățește capacitatea de concentrare și atenția,

*stimulează oxigenarea corectă a corpului și capacitatea pulmonară.

Scăderea stresului, prin creșterea nivelului de endorfine, este un alt avantaj al celor care aleg să meargă pe jos. Totodată, mersul pe jos ajută la asimilarea vitaminei D prin expunerea la razele solare și îmbunătățește tonusul muscular. Nu în ultimul rând, mersul pe jos este o activitate sustenabilă și prietenoasă cu mediul înconjurător.

Evenimentele dedicate Zilei mondiale a mersului pe jos sunt susținute la nivel internațional, printre alții, de Organizația Mondială a Sănătății, Comitetul Olimpic Internațional și UNESCO.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: