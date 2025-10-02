Grav accident rutier pe strada Traian Vuia. Victimă descarcerată de pompieri, transportată de urgență la spital.

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de miercuri spre joi în zona străzii Traian Vuia din Cluj-Napoca. Două persoane au fost rănite, iar un bărbat descarcerat de pompieri a ajuns în stare gravă la spital.

Pompierii clujeni au intervenit în cursul noptii trecute la un grav accident rutier produs pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.

La fața locului au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD, unde au găsit un microbuz si un autoturism avariate, cu o persoană rămasă încarcerată în cel din urmă.

„Echipajele operative au acționat pentru descarcerarea bărbatului, în vârstă de aproximativ 50 de ani, ulterior fiind preluat de către echipajul SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, informează, joi, ISU Cluj.

Conform primei evaluări, bărbatul era conștient și cooperant.

Cel de-al doilea echipaj SMURD a consultat un al doilea bărbat implicat în accident, care a refuzat transportul la spital.

Conform unui raport al Prefecturii Cluj, în decurs de patru ani, 149 de oameni au murit pe șoselele din Cluj. Indisciplina în trafic și viteza excesivă sunt principalele cauze ale accidentelor rutiere mortale.

