Grav accident rutier în Jucu: biciclist accidentat mortal în timp ce traversa strada regulamentar pe zebră

Un biciclist a fost accidentat mortal, vineri dimineața, în localitatea clujeană Jucu, în timp ce traversa strada regulamentar. În ciuda eforturilor echipajelor de intervenție, victima nu a putut fi salvată.

Pompierii clujeni au intervenit în această dimineață, în jurul orei 07.00, la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Jucu de Mijloc.

Un biciclist în vârstă de 51 de ani a fost accidentat mortal.

În momentul în care echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj au ajuns la fața locului, bărbatul era în stop cardio-respirator, fiind întreprinse manevre de resuscitare de către polițiștii trimiși la misiune.

„Manevrele de resuscitare au fost preluate de către paramedici, respectiv echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, însă din păcate victima de aproximativ 50 de ani a fost declarată decedată”, transmite ISU Cluj.

Totodată, în urma accidentului, două autoutilitare și un autoturism au fost ușor avariate.

Victima, lovită pe trecerea de pietoni în timp ce traversa pe lângă bicicletă

Potrivit Poliției, din primele verificări a reieșit că un bărbat de 55 de ani, din comuna Iclod, aflat la volanul unei autoutilitare care se deplasa înspre Cluj-Napoca, ar fi accidentat un bărbat de 51 de ani, aflat în traversare pe trecerea pentru pietoni, pe lângă bicicletă.

În urma impactului, un alt autoturism, condus în aceeași direcție de un bărbat de 51 de ani, din municipiul Gherla, ar fi intrat în coliziune cu autoutilitara, pe fondul nerespectării distanței regulamentare în mers.

„Primul echipaj de poliție ajuns la fața locului a inițiat manevrele de resuscitare, acestea fiind preluate și continuate ulterior de echipajul medical al ISU Cluj. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul bărbatului”, informează IPJ Cluj.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

Apel pentru responsabilitate în trafic

Pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, polițiștii reamintesc conducătorilor auto că siguranța tuturor participanților la trafic este responsabilitatea fiecăruia.

„Reduceți viteza imediat ce vă apropiați de trecerile pentru pietoni și fiți pregătiți să opriți. Păstrați întotdeauna o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și nu vă angajați în depășiri în zonele cu risc sau în apropierea trecerilor pentru pietoni. Acordați prioritate tuturor pietonilor și manifestați atenție sporită față de orice participant la trafic”, arată Inspectoratul de Poliție Județean Cluj în mesajul citat.

