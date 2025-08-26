Accident rutier grav pe B-dul Muncii din Cluj-Napoca. O mașină s-a răsturnat, iar un copil și un bărbat au ajuns la spital.

Un minor și un adult au ajuns la spital cu echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, în urma unui accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca.

Mașină răsturnată într-un accident pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca | Foto: ISU Cluj

Un accident rutier cu două mașini implicate s-a petrecut, marți pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Unul dintre cele două autoturisme s-a răsturnat, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un minor și un adult, duși la spital cu SMURD-ul de terapie intensivă mobilă

„În accident au fost implicate două autoturisme, dintre care unul este răsturnat, precum și un autotren. Cel din urmă prezintă însă pagube minore, iar șoferul nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pe de altă parte, echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă a preluat un bărbat de aproximativ 35 de ani, precum și un minor de 13 ani. Cei doi vor fi transportați la spital”, a transmis ISU Cluj.

