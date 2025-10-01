Platformă cu Inteligență Artificială care detetează potențialele manipulări. Jurnaliștii, așteptați să o testeze.

Freedom House România și parteneri din spațiul european dezvoltă o platformă bazată pe Inteligența Artificală (AI) pentru a combate, dezinformarea, manipularea și fake news-ul.

Profesioniștii din presă, invitați să testeze o platformă care poate detecta potențialele manipulări | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Creatorii platformei caută jurnaliști, editori și fact-checkeri pentru a testa instrumentul înaintea lansării oficiale, într-un efort de a combate mai eficient dezinformarea.

În contextul accelerării răspândirii știrilor false, o nouă platformă bazată pe Inteligență Artificială, dedicată profesioniștilor din presă, dezvoltată de Freedom House România și parteneri din spațiul european a lansat un apel public pentru înscrierea în programul său de testare (beta). Instrumentul promite să verifice rapid afirmațiile dintr-un text, să compare informații din surse multiple și să identifice potențiale manipulări, având ca misiune sprijinirea unui ecosistem media corect și informat, potrivit presshub.ro.

Cum funcționează platforma care poate detecta manipulările?

Conform sursei citate, platforma este concepută pentru a eficientiza munca de verificare factuală, o sarcină care consumă mult timp în redacții. Printre funcționalitățile cheie se numără:

Verificarea automată a afirmațiilor dintr-un articol sau dintr-o declarație.

Compararea rapidă a informațiilor cu date provenite de la zeci de surse credibile în doar câteva secunde.

Identificarea inconsistențelor, a exagerărilor și a posibilelor tehnici de manipulare.

Inițiativa vine ca un răspuns direct la provocările actuale ale presei, unde viteza de propagare a dezinformării depășește adesea capacitatea redacțiilor de a o demonta în timp util. „Misiunea noastră este să oferim un instrument puternic în lupta pentru adevăr”, precizează dezvoltatorii în apelul lor.

Pentru a se asigura că platforma răspunde nevoilor reale ale profesioniștilor din domeniu, echipa din spatele proiectului caută acum jurnaliști, fact-checkeri și editori dedicați care doresc să participe la programul de testare. Participanții vor avea ocazia să fie primii care utilizează instrumentul și să contribuie cu feedback esențial la dezvoltarea și perfecționarea acestuia înainte de lansarea pe scară largă.

Jurnaliști, editori și fact-checkeri, invitați să testeze platforma anti dezinformare

Cei interesați să se alăture programului beta sunt invitați să completeze un formular online care le permite să intre la webinarul de testare. Termenul limită pentru înscrieri este joi, 2 octombrie 2025, ora 13.00, iar locurile sunt limitate.

Link pentru înscriere: https://forms.gle/4ReEZgvighU97K2U8

Foto: depositphotos.com

