Un bărbat a murit, iar 9 victime au ajuns la spital în urma accidentului rutier din Dumbrava

Un bărbat a murit în urma accidentului produs duminică în localitatea clujeană Dumbrava. Alte victime au fost transportate la spital.

Un bărbat a murit, iar 9 victime au ajuns la spital în urma accidentului rutier din Dumbrava|Foto: IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania - Facebook

Un bărbat de 72 de ani a murit în urma accidentului în care a fost implicat un autocar cu zeci de persoane, care s-a răsturnat, duminică, în localitatea Dumbrava.

Echipele de intervenție au aplicat manevre de resuscitare în cazul bărbatului aflat în stop cardio-respirator, însă în final a fost declarat decesul acestuia.

Planul roșu de intervenție, dezactivat

Potrivit ISU Cluj, în autocarul care s-a răsturnat se aflau 21 de persoane.

Una dintre acestea era încarcerată, astfel că pompierii au extras-o în cel mai scurt timp și au predat-o echipajelor medicale.

„Bărbatul de aproximativ 70 de ani se afla în stop cardio-respirator, s-au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă din nefericire a fost declarat decesul”, informează ISU Cluj.

Pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate, 9 persoane au fost transportate la spital.

„La ora 18.55 a încetat aplicabilitatea Planului Roșu de intervenție, astfel că forțele noastre revin la bază”, potrivit ISU Cluj.

Șoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui autocar în care se aflau 20 de pasageri, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, vehiculul răsturnându-se în afara părții carosabile”, transmite IPJ Cluj.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

În urma evenimentului, din nefericire, un bărbat de 72 de ani a decedat, iar 9 persoane au fost transportate la spital.

Totodată, la fața locului a fost solicitată intervenția elicopterelor SMURD, pentru acordarea îngrijirilor suplimentare.

„În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

La această oră traficul este deviat prin DJ108C, fiind dirijat de polițisti”, arată Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: