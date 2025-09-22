Accident rutier cu victime în Corpadea: Femeie rănită, transporată la spital cu ambulanța SMURD

Două femei au fost rănite într-un accident rutier produs luni în apropiere de localitatea Corpadea. Una dintre victime a fost descarcerată de pompieri și transporată cu ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă la spital.

Accident rutier cu victime în Corpadea: Femeie rănită, transporată la spital cu ambulanța SMURD

Pompierii clujeni au intervenit, luni dimineața, la un accident rutier produs între localitățile Corpadea și Căianu-Vamă.

Femeie rănită, transporată la spital cu ambulanța SMURD în urma unui accident rutier în Corpadea

Pompierii clujeni au intervenit cu două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, respectiv o ambulanță SAJ.

Femeie rănită, transporată la spital cu ambulanța SMURD în urma unui accident rutier în Corpadea|Foto: ISU Cluj

Din primele date, în accident au fost implicate două autoturisme, iar într-unul dintre acestea s-a aflat o femeie încarcerată.

„Pompierii au extras-o în siguranță și au predat-o paramedicilor SMURD. Victima de aproximativ 50 de ani este conștientă și cooperantă și primește îngrijiri medicale”, informează ISU Cluj.

De asemenea, o tânără de aproximativ 20 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Femeia de aproximativ 50 de ani a fost transportată la spital cu ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă”, au adăugat pompierii clujeni.

