Actualitate
Accident rutier cu victime în Corpadea: Femeie rănită, transporată la spital cu ambulanța SMURD
Două femei au fost rănite într-un accident rutier produs luni în apropiere de localitatea Corpadea. Una dintre victime a fost descarcerată de pompieri și transporată cu ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă la spital.Accident rutier cu victime în Corpadea: Femeie rănită, transporată la spital cu ambulanța SMURD| Foto: ISU Cluj
Pompierii clujeni au intervenit, luni dimineața, la un accident rutier produs între localitățile Corpadea și Căianu-Vamă.
Femeie rănită, transporată la spital cu ambulanța SMURD în urma unui accident rutier în Corpadea
Pompierii clujeni au intervenit cu două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, respectiv o ambulanță SAJ.
CITEȘTE ȘI:
Mai multe persoane rănite au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier în Bucea
Din primele date, în accident au fost implicate două autoturisme, iar într-unul dintre acestea s-a aflat o femeie încarcerată.
„Pompierii au extras-o în siguranță și au predat-o paramedicilor SMURD. Victima de aproximativ 50 de ani este conștientă și cooperantă și primește îngrijiri medicale”, informează ISU Cluj.
De asemenea, o tânără de aproximativ 20 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului.
„Femeia de aproximativ 50 de ani a fost transportată la spital cu ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă”, au adăugat pompierii clujeni.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: