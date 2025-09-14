Mai multe persoane rănite au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier în Bucea

Accident rutier grav în Bucea, pe DN1-E60. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus din sens opus. Trei persoane au ajuns la spital.

Pompierii din Huedin au intervenit, duminică, la un accident rutier produs în localitatea Bucea, comuna Negreni.

În accident au fost implicate o autoutilitară cu remorcă și un autoturism, însă fără victime încarcerate, potrivit pompierilor ISU Cluj.

Doi bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 50 și 59 de ani au primit îngrijiri medicale și ulterior au fost transportați la spital.

La fața locului au intervenit două ambulanțe și o autospecială ISU cu modul de descarcerare.

Un șofer din Bihor a pierdut controlul volanului în curbă

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat, de 54 de ani, din județul Bihor, aflat la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă de dreapta, intrând în coliziune cu ansamblul de vehicule condus din sens opus de un bărbat de 50 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

„În urma impactului, au rezultat rănirea conducătorului autoturismului și a pasagerei din acesta, precum și a unui pasager, în vârstă de 55 de ani, aflat în autoutilitară”, informează IPJ Cluj.

În urma incidentului rutier, traficul rutier a fost afectat zeci de minute.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

