11 septembrie 2001, ziua care a schimbat lumea: SUA comemorează 24 de ani de la atacurile teroriste de la World Trade Center

24 de ani de la cel mai grav atac terorist din istoria Statelor Unite: circa 3.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în atacurile din 11 septembrie 2001, ziua care a îngrozit lumea.

Înscrisă în memoria tuturor celor care au trăit-o, 11 septembrie 2001 a fost ziua în care patru avioane au fost deturnate şi prăbuşite intenţionat în Statele Unite ale Americii provocând moartea a 2.977 de persoane.

24 de ani de la atacurile teroriste de la World Trade Center și Pentagon

După ce au deturnat avioanele, teroriştii au îndreptat în mod deliberat trei dintre ele în două clădiri importante, Pentagonul din Washington DC şi Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York. Cel de-al patrulea s-a prăbuşit pe un câmp în apropiere de Shanksville, Pennsylvania. Pierderile de vieţi omeneşti şi pagubele provocate de aceste deturnări au constituit cel mai mare act de terorism comis vreodată pe teritoriul Statelor Unite.

„Ziua patriotului” este recunoscută de legislaţia americană ca fiind ziua oficială de comemorare a acestor evenimente tragice.

Mulţi oameni păstrează un moment de reculegere la ora 8:46 EDT (ora de vară a Estului). Acest moment marchează ora la care primul avion a intrat în World Trade Center. Unele comunităţi, în special în zonele direct afectate de atentate, organizează slujbe religioase speciale sau întâlniri de rugăciune. Persoanele care au trăit personal evenimentele din 2001 sau care au pierdut persoane dragi în urma acestora, pot depune flori sau vizita monumentele comemorative.

Securitatea națională, o prioritate pentru SUA

În urma atacurilor sângeroase din 11 septembrie 2001, SUA și-a reconsiderat semnificativ prioritățile în materie de securitate.

Astfel, atenţia acordată securităţii naţionale în Statele Unite a sporit considerabil. Acest lucru a avut implicaţii uriaşe pentru politica naţională şi internaţională a Statelor Unite. În același timp, acest lucru este valabil și pentru relaţiile dintre Statele Unite şi ţările islamice din Orientul Mijlociu.

Evenimentele de comemorare de la Ground Zero, locul unde se ridicau cândva cele două turnuri gemene, precum și cele desfășurate la Pentagon sau Shanksville

