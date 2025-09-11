Accident pe strada Oașului din Cluj-Napoca. Un camion a intrat într-un bloc, iar un bărbat a ajuns la spital.

Un accident rutier a avut loc joi, 11 septembrie 2025 pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca.

Un tir a ajuns într-un bloc de pe strada Oașului din Cluj-Napoca | Foto: ISU Cluj

Accidentul a avut loc azi dimineață, în jurul orei 05.30.

„Ajunși la fața locului, pompierii au găsit un autotren avariat, care era ieșit în afara părții carosabile. De asemenea, au mai fost avariate două autoturisme parcate, precum și un stâlp de electricitate.

Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă. Ulterior, acesta a fost transportat la spital“, a transmis ISU Cluj.

Cum a ajuns camionul în blocul de pe strada Oașului?

„Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule înspre Bulevardul Muncii, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroșat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

