Accident în zona Aeroportului Cluj. O mașină s-a răsturnat și un tânăr a ajuns la spital.

Un tânăr a ajuns la spital în urma unui accident rutier petrecut miercuri seara, în zona Aeroportului Cluj.

Mașină răsturnată pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca | Foto: ISU Cluj

Accidentul a avut loc pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.

Mașină răsturnată în zona Aeroportului Cluj

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 20.25, iar la fața locului au fost trimise două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. Forțele noastre au găsit două autoturisme avariate, unul fiind răsturnat”, a transmis ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, nu au fost victime încarcerate, însă un bărbat de 27 de ani a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

Cum s-a petrecut accidentul?

Ulterior, poliția a revenit cu detalii despre circumstanțele în care s-a petrecut accidentul.

„Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 69 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa spre centru, pe banda 1 de circulație, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers. În urma acestei manevre, ar fi acroșat un alt autoturism, care circula pe banda 2. Cel de-al doilea vehicul, condus de un tânăr de 27 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, s-a răsturnat pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Cluj.

Coform sursei citate, cei doi șoferi nu au consumat alcool.

