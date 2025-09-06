Vreme caldă la Cluj-Napoca în prima sâmbătă de toamnă. Temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade Celsius.

Prima sâmbătă a acestei toamne va fi o zi caldă la Cluj-Napoca, iar temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius.

La Cluj-Napoca, temperaturile maxime ajung la 30 de grade Celsius, sâmbătă 6 septembrie 2025 | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

Sâmbătă, 6 septembrie 2025 va fi o zi caldă la Cluj-Napoca deoarece temperaturile maxime vor ajunge la maxime de 30 de grade Celsius.

Cerul va fi variabil la Cluj-Napoca, iar temperaturile minime vor fi de 13 grade Celsius. Viteza vântului va fi de 7 m/s, potrivit ANM.

Sâmbătă dimineața, temperaturile vor depăși 20 de grade Celsius în intervalul orar 09.00-10.00, iar pe parcursul zile, în jurul orei 15.00, termometrele vor arăta 30 de grade Celsius, maxima zilei la Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: