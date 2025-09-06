Timp Liber
Continuă Aphaida Festival 2025. Vezi programul celei de-a doua zi care promite o experiență completă pentru întreaga familie.
Apahida Festival 2025 continuă azi, sâmbătă, 6 septembrie 2025.Apahida Festival 2025 continuă | Foto: Apahida Festival
Între 5 și 7 septembrie 2025, Stadionul Bazei Sportive Apahida se transformă în locul unde muzica, distracția și comunitatea se întâlnesc la Apahida Festival - cel mai mare eveniment dedicat locuitorilor din zonă și o experiență completă pentru întreaga familie.
SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE
Stadionul Bazei Sportive Apahida
- 16.00 – 16.50 → Vocal Colors (Școala de muzică din Cluj-Napoca)
- 17.00 – 17.50 → DJ Dylma
- 17.50 – 18.05 → Larisa Bodea
- 18.05 – 18.15 → Sara Rebeca Costea
- 18.25 – 18.35 → Giulia Păcuraru (Cool Voices by Diana Culic)
- 18.35 – 18.45 → Alexandra Marincaș (Cool Voices by Diana Culic)
- 18.50 – 19.00 → Maria Marincaș
- 19.30 – 20.30 → Mario (concert live)
- 21.00 – 22.00 → Grasu XXL (show exploziv)
ACTIVITĂȚI PENTRU COPII – 5-7 SEPTEMBRIE
Zona Magic Puppet
Apahida Festival 2025 pune accent pe experiențele pentru întreaga familie.
Teatrul Magic Puppet aduce o zonă dedicată celor mici, cu ateliere creative, spectacole interactive și personaje magice:
- Zepelin – tricicletă cu baloane de săpun
- Spectacole de magie: Cine este în Joben?
- Teatru pentru copii: Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte
- Ateliere de baloane uriașe de săpun
- Personaje de poveste: Forest Princess, Crăiasa Zăpezii, Libelula, Scafandru cu baloane
- Jocuri, concursuri și surprize la fiecare pas
ZONA EXTRA FUN
Pe lângă concerte și activități pentru copii, festivalul oferă o zonă dedicată distracției pentru toate vârstele:
- Parc de distracții cu numeroase atracții
- Roată panoramică pentru o priveliște spectaculoasă asupra festivalului
- Simulatoare VR Auto
- Baloane luminoase, figurine și heliu – Ballon Room
- Pictură pe față & tatuaje temporare – Transilvania Playground
Program Extra Fun:
Sâmbătă & Duminică: 10.00 – 22.00
FOOD, SWEETS & DRINKS
Pe toată durata festivalului, vizitatorii se pot bucura de:
- Peste 10 food truck-uri cu preparate delicioase din bucătăria internațională și tradițională
- Vendorii de dulciuri și înghețată
- Zone de relaxare și lounge pentru familii
Apahida Festival 2025 este organizat de Memorabil Events, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Apahida, și promite să fie evenimentul care va rămâne în amintirea tuturor.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: