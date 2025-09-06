Ghinion pentru Louis Munteanu la primul meci titular la naționala mare a României. S-a accidentat la încălzire.

Vârful celor de la CFR Cluj va mai trebui să aștepte să fie titular la echipa națională, după ce ieri a ratat primul 11 din cauza unei accidentări la încălzire.

Louis Munteanu s-a accidenta la încălzirea dinaintea meciului România - Canada | Foto: CFR 1907 Cluj, Facebook

Golgehterul sezonului trecut din Superligă, Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj a fost ales titular pentru prima dată la echipa națională mare a României, la meciul amical de pe Arena Națională împotriva Canadei, însă nu a apucat să își facă debutul în primul 11.

Munteanu, accidentat chiar înainte de prima titularizare la naționala „mare”

Munteanu s-a accidentat chiar înainte de primul fluier, la încălzirea de dinaintea meciului.

Într-un meci pe care selecționerul Mircea Lucescu a mărturisit că nu și l-a dorit, lucrurile au început rău încă dinaintea fluierului de start, atacantul Louis Munteanu accidentându-se la încălzire și fiind înlocuit în ultimul moment de Drăguș.

„(…) Din păcate suntem în situația în care avem un singur vârf, pentru că ceilalți fie nu joacă, fie au echipe. Și cu Louis Munteanu s-a întâmplat la încălzire. Doctorul spune că el a simțit o durere musculară puternică, dar mâine se va ști ce are”, a adăugat selecționerul Mircea Luceascu, la conferința de presă de după meci.

Atacantul a fost surprins cu o pungă de gheață pusă pe gambă, iar în momentul intonării imnului a început să plângă, vizibil afectat de ceea ce a pățit.

Munteanu pare că nu a reintrat încă în formă fizică maximă după revenirea târzie la lotul celor de la CFR Cluj, după vacanța prelungită în urma meciurilor unde a jucat pentru naționala Under 21 la Campionatul European din Slovacia.

