Emil Boc, la muncă de ziua sa de naștere. Primarul municipiului Cluj-Napoca a împlinit 59 de ani.

Azi, 6 septembrie 2025, primarul muncipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a împlinit 59 de ani.

Acesta s-a născut în 6 septembrie 1966, în satul Răchițele din comuna Mărgău, județul Cluj.

Primarul Emil Boc, la muncă în ziua în care împlinește 59 de ani

Emil Boc a sărbătorit ziua sa de naștere la muncă. A oficiat căsătorii în foișorul din Parcul Central „Simion Bărnuțiu” din muncipiul Cluj-Napoca.

Emil Boc este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România. Edilul a fost președintele Partidului Democrat Liberal (PDL) între 2005 și 2012. A fost prim-ministru al României între 22 decembrie 2008 și 6 februarie 2012.

La Cluj-Napoca, Emil Boc a câștigat cinci mandate de primar al municipiului: 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 și 2024.

Emil Boc este căsătorit cu Oana Boc, iar împreună au două fiice. Pe Cezara (fiica cea mare) și Patricia (fiica cea mică).

