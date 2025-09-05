Cod GALBEN de caniculă în tot județul Cluj. Cât e valabilă avertizarea?

Tot județul Cluj este lovit de un cod galben de caniculă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade Celsius.

Clujul, sub cod galben de caniculă | Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Vineri, temperaturile vor fi în continuare mari la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius.

„Vineri (05 septembrie) valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana”, a transmis ANM.

Cod galben de caniculă în tot județul Cluj | Foto: meteoromania.ro

Avertizarea este valabilă astăzi, 5 septembrie 2025, între 12.00 și 21.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: