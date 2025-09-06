Un fundaș a venit, altul a plecat de la CFR Cluj. Antonio Bosec părășește echipa după numai trei luni.

După ce s-a întărit serios în defensivă prin transferul lui Kurt Zouma, CFR Cluj se desparte de fundașul Antonio Bosec.

Fundașul Antonio Bosec s-a despărțit de CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Cluj, Facebook

Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunțat gruparea din Gruia, sâmbătă, pe pagina oficială de Facebook a clubului





Despărțirea survine la trei luni după ce Bosec semnase cu CFR.

În vârstă de 28 de ani, Bosec a evoluat doar în țara sa natală, pentru Inter Zapresic, dar și pentru Slaven Belupo, echipă în tricoul căreia a petrecut ultimele patru sezoane și jumătate. În total a bifat 285 de apariții, și a fost un jucător de bază la cele două formații.

La CFR, Bosec a adunat doar șase meciuri, oferind o pasă de gol. Croatului i-a fost fatal meciul cu BK Haecken, pierdut cu 2-7 de CFR la Goeteborg, în prima manșă a play-off-ului Conference League, în care tunisianul Amor Layouni, care a evoluat pe partea lui Bosec, a oferit cinci pase de gol.

