Sfârșit de săptămână răcoros la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 5 septembrie?

Nori cu temperaturi ridicate pentru locuitorii din Cluj-Napoca.

| Foto: monitorulcj.ro

Vineri, 5 septembrie, vremea la Cluj va fi un mix între vara care tocmai a trecut și toamna care abia se face resimțită.

Temperatura maximă astăzi va fi de 29 de grade Celsius și este estimată în jurul orei 15:00. Pe de altă parte, va fi în mare parte înnorat după orele amiezii, cu șanse mici de precipitații.

Sfârșitul zilei va fi răcoros. Minima zilei se va resimți în jurul orei 23:00, când sunt estimate 18 grade.

