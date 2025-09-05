Actualitate
Sfârșit de săptămână răcoros la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 5 septembrie?
Nori cu temperaturi ridicate pentru locuitorii din Cluj-Napoca.| Foto: monitorulcj.ro
Vineri, 5 septembrie, vremea la Cluj va fi un mix între vara care tocmai a trecut și toamna care abia se face resimțită.
Temperatura maximă astăzi va fi de 29 de grade Celsius și este estimată în jurul orei 15:00. Pe de altă parte, va fi în mare parte înnorat după orele amiezii, cu șanse mici de precipitații.
Sfârșitul zilei va fi răcoros. Minima zilei se va resimți în jurul orei 23:00, când sunt estimate 18 grade.
